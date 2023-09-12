وزارة التعليم: تشكيل لجنة لتقييم الأضرار بمدارس المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية وتقييم جهوزية المؤسسات التعليمية والأضرار التي لحقت بها جراء الكارثة الطبيعية التي حلت بالمنطقة.

ويقضي قرار وزير التربية والتعليم موسى المقريف رقم 1391 لسنة 2023 بأن تقدم اللجنة اقريرا بنتائج عملها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ العمل بالقرار.

ويترأس اللجنة عبد السلام سعد بعضوية كلا من عبد الونيس المزيني ومجدي المفصبي وخليفة هارون ومحسن يعقوب وخالد المسماري.