جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء إعصار دانيال

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، ارتفاع عدد الوفيات جراء إعصار دانيال إلى 2560 حالة وفاة، فضلا عن أكثر من 11 ألف مفقود.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إلى أن فرق الطوارئ والمساعدات لازالت تتوافد على المناطق المنكوبة.

وتعدّ مدينة درنة أكثر المناطق الليبية تضررًا جراء العاصفة المتوسطية “دانيال”، التي اجتاحت مناطق عدة شرقي البلاد، وحسب وزير الطيران المدني هشام شكيوات، فإن ربع المدينة قد اختفى.

وصرح “شكيوات” عضو لجنة الطوارئ، قائلًا إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مشيرًا إلى أنه “تم انتشال أكثر من ألف جثة في المدينة بعد السيول”.

وأكد أن “عدد القتلى كبير وكبير جدًا، والجثث في كل مكان”، مضيفًا: “لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى.. العديد من المباني انهارت”.