مفتي الديار المصرية ينعى شهداء العاصفة دانيال في ليبيا 

نعى فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ضحايا العاصفة “دانيال” في ليبيا والتي خلفت وراءها مئات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الليبي.

وتوجَّه مفتي الجمهورية المصرية، في بيانه اليوم الثلاثاء بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي، في ضحايا العاصفة “دانيال”، معربًا عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين.

ودعا المفتي المولى عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

وتضرّع فضيلة المفتي بخالص الدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ الله تعالى أوطاننا وبلادنا والعالم أجمع من كل مكروه وشرِّ.