تكالة يدعو حكومتي الشرق والغرب لتنسيق العمل كخلية أزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

دعا رئيس مجلس الدولة محمد تكالة حكومة الوحدة والوطنية والحكومة الليبية للعمل بتنسيق كامل تحت خلية أزمة لأن هذا أدعى للنجاح وتجاوز المحنة.

وأكد تكالة في تسجيل مصور أن الأزمة التي مرت بها المطقة الشرقية كشفت مدى ترابط الشعب الليبي داعيا إلى مزيد من التكاتف بين أنباء الشعب وهبة وطنية تجسد الأخوة وعمق الترابط بين أبناء الوطن الواحد.

وحث تكالة رؤساء الدول الشقيقة والصديقة على الإسراع في تقديم المعونة المتعلقة بالإغاثة والإجلاء والإنقاذ وانتشال الضحايا وكل ما من شأنه الإسهام في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية.