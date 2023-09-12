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شركات الطيران تؤكد استعدادها تسيير جسر جوي على مدار الساعة للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

أعربت شركات الطيران في ليبيا عن جاهزيتها لتسيير جسر جوي للمنطقة الشرقية على مدار الساعة لنقل المساعدات التي، يحتاجونها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء مع ممثلي شركات الطيران بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، شركات الطيران على الاستمرار في تسيير الجسر الجوي لنقل مساعدات الإغاثة، والأطقم الطبية، وفرق الإنقاذ لمطارات المنطقة الشرقية، تضامنا مع درنة، والمدن المجاورة لها التي اجتاحتها الفيضانات، وخلفت المئات من الضحايا في الأرواح والممتلكات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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