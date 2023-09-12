شاهد بالفيديو : أمن درنة يكشف حقيقة اضطربات البحر ووجود ارتدادات مائية في الوادي

نفت الأجهزة الأمنية في درنة، مساء اليوم الثلاثاء ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اضطربات في البحر .

وطمئنت الأجهزة الأمنية في درنة، المواطنين بعدم وجود اضطربات في البحر او أي ارتدادات مائية في الوادي .

وفي السياق، أسفرت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وفق ما أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة، أسامه علي، لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وأوضح الناطق باسم الجهاز الذي ينتشر فريق تابع له في درنة منذ الإثنين، إلى أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال خلّفت أكثر من 2300 قتيل وحوالى 7000 جريح، في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.

وأسفر الإعصار دانيال عن أضرارا جسيمة في ليبيا، ولعل مدينة درنة كانت الأكثر تضررا جراء الإعصار.