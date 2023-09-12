مؤسسة رؤية تكشف حقيقة مايتردد عن اعصار جديد يقترب من ليبيا

أكدت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم الثلاثاء أنه لا صحة لما يشاع حول إرتفاع امواج البحر على ليبيا عامة ودرنة خاصة فارتفاع الأمواج طبيعى ولا يتعدى المترين على شواطئ الجبل الأخضر.

ونفت مؤسسة رؤية الاخبار المتداولة حول اعصار يقترب من ليبيا او امطار غزيرة محتملة اليوم وغدا، فالاجواء كما نشر صباحا معتدلة ومستقرة والسماء صافية غالبا.

من جانبها، نفت الأجهزة الأمنية في درنة، مساء اليوم الثلاثاء ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اضطربات في البحر وطمئنت المواطنين بعدم وجود اضطربات في البحر او أي ارتدادات مائية في الوادي .