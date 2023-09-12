لجنة طوارىء النفط تواصل الاجتماعات وتجهيز قوافل الإغاثة

عقدت لجنة الطوارئ المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة محمد بالقاسم بن شتوان، اجتماعا بمقر شركة الخليج العربي للنفط بحضور فؤاد بالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وحضر الاجتماع عبدالعزيز العمدة رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة ومصطفى هماد رئيس لجنة ادارة شركة سرت للنفط والغاز بالتواصل والتنسيق مع شركات توتال وإيني ورببسون.

وتم في هذا الاجتماع التواصل مع مشرفي قوافل الإغاثة العاجلة وفرق الإنقاذ والأطقم الطبية الموجودة الآن في مناطق الجبل الأخضر المتضررة من العاصفة الجوية لمعرفة وتقدير الاحتياجات والمساعدات الطارئة لشحنها ضمن قوافل الإغاثة التي بدأت منذ يوم الأمس لجنة الطوارئ في إرسالها.