حفتر يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

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استقبل، القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان حرب القوات المُسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر.

وذكر، مكتب الإعلام في القيادة العامة، أن عسكر أكد خلال اللقاء استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا.

وأضاف، أن رئيس الأركان المصرية أوضح أنه سيتم تقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ.

وقدم رئيس الأركان واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.