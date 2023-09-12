قرار بصرف بدل إيجار شهري للأسر المتضررة من العاصفة

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة المدنية، اليوم الثلاثاء تخصيص مبلغ مالي قدره 500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي بهدف تغطية الأضرار في البلديات المنكوبة شرق البلاد.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة الحكم المحلي بمخاطبة المجالس البلدية في المناطق المنكوبة لحصر الأسر المتضررة وصرف بدل إيجار شهري لهم.

وفي السياق، كلف وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي بتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأسر المتضررة.

ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أطلق عليها اسم “دانيال”، شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.