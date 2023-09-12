"إيني": شمال إفريقيا سيصبح المورد الأبرز للغاز إلى إيطاليا

قال جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية لرويترز إن الجزائر ومصر وليبيا ستصبح البلدان الرئيسية الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف أن الشركة ستستثمر بكثافة في إفريقيا في التنقيب والمشروعات الجديدة منخفضة الكربون.

وقال بروسكو خلال مقابلة مع رويترز: “إفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج”.

وكانت شركة “إيني” الإيطالية النفطية العملاقة قد أعلنت نهاية أغسطس الماضي بدء إنتاج النفط والغاز الطبيعي من حقل بالين الواقع قبالة سواحل ساحل العاج، بعد أقل من عامين على اكتشافه.

وقالت إيني في بيان إن حقل بالين يمثل “أكبر اكتشاف للمحروقات في الحوض الرسوبي لساحل العاج” و”أول مشروع بدون انبعاثات” في إفريقيا.

وستتم إدارة الإنتاج بالاشتراك مع شركة بتروسي هولدينغ الوطنية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد قال في بيان قبل أيام إن شركة “إيني” تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.