بالصور : الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن وفاة 4 لاعبين بسبب الإعصار دانيال

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، وفاة 4 لاعبين جراء الفيضانات والإعصار الذي ضرب البلاد، والذي خلف آلاف القتلى والمفقودين.

وكتب الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر فيسبوك: «نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف».

كما أكد نادي التحدي الليبي، نبأ وفاة مهاجمه شاهين الجميل، الذي عثر على جثته، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب النادي الليبي عبر فيسبوك: «ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، لاعب فريقنا الأول لكرة القدم شاهين الجميل، إثر غرقه في السيول الجارفة في مدينة درنة».

وأضاف: «أسرة نادي التحدي تعبر عن حزنها لهذا المصاب الجلل، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، كما نعزي أنفسنا وكل جمهور وعشاق نادي التحدي والوسط الرياضي عامة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله عنده بقبول حسن، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويجعله رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».