مسؤول أمني يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعصار في درنة

أكد رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية الرائد “محمد أبولموشة” لمنصة صفر بلوغ عدد الوفيات أكثر من 5300 شخص في مدينة درنة نتيجة عاصفة دانيال وعمليات الحصر والإنقاذ مستمرة بكل جهودها حتى هذه اللحظة.

ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أطلق عليها اسم “دانيال”، شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وفي وقت سابق، قال متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز، الثلاثاء، للاناضول إن ضحايا الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب مناطق شرق البلاد “بلغ 5200 قتيل في مدينة درنة وحدها”.

جاء ذلك في تصريح خاص للأناضول أدلى به المسؤول الليبي الذي تحدث من مشارف مدينة درنة التي أعلنتها سلطات الشرق الليبي، الاثنين، “مدينة منكوبة” كونها أكثر المدن التي تضررت جراء الإعصار.

والأحد، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين ودمارا كبيرا في البنية التحتية.

وقال الخراز إن “العدد المسجل للضحايا اليوم دفن منه 1300 جثة بعد تعرف الأهالي عليها، في حين هناك عائلات كاملة فنت بسبب الإعصار، لذلك أعداد الجثث التي لم يتم التعرف عليها كثيرة ولا يمكن دفنها حاليا”.

وتوقع الخراز ارتفاع “حصيلة قتلى الفيضانات في درنة إلى أكثر من 10 آلاف شخص”، على حد قوله.

وتابع: “الجثث غير المنتشلة لا تزال كثيرة وحاليا تعمل فرق إنقاذ متخصصة قدمت من تركيا والإمارات ومصر على انتشال الجثث التي قذفتها الفيضانات إلي البحر”.