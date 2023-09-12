رئيس أركان الجيش المصري يصل ليبيا لتنسيق الإغاثة الإنسانية

وصل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى ليبيا للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة التداعيات المترتبة على إعصار “دانيال”.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية:

وتسببت العاصفة “دانيال” في فيضانات مدمرة اجتاحت العديد من بلدات شرق ليبيا، مما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف.

وتقول السلطات إن مدينة درنة كانت الأكثر تضررا، حيث دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات السدود وجرفت أحياء بأكملها.

نزحت مئات العائلات ولجأت إلى مدارس وبنايات حكومية أخرى في بنغازي ومدن أخرى شرقي ليبيا.