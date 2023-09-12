بالفيديو.. مشاهد حديثة لسد “وادي جازة” قرب برسس شرق بنغازي

نشر تلفزيون المسار مقطع فيديو مصور وحديث لسد وادي جازة الواقع قرب برسس شرق بنغازي.

ويوم أمس، أفادت وسائل اعلام أن الأمطار والسيول غمرت منطقة برسس بالكامل، ما أدى إلى وفاة وفقدان عشرات العائلات قبل أن تأتي قوات من الجيش والشرطة، لنقل العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في ضواحي مدينة بنغازي وغيرها من المدن الآمنة.

وبرسس منطقة زراعية، والتربة طينية، ما تسبب بأعاقة الحركة لإنقاذ العائلات، وتسجيل خسائر في الممتلكات العامة والخاصة هناك، ونشر عدد من مستخدمي منصة إكس، صور تظهر حجم الدمار الذي لحق ببرسس والخسائر الناجمة عن السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ صباح اليوم.