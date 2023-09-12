حقيقة مايتردد عن انهيار سد جديد في مدينة درنة

نفى مراسل منصة صفر الاخبارية في مدينة درنة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انهيار سد آخر في المدينة .

وأكد مراسل منصة صفر الاخبارية عدم وجود مخاطر جديدة في الوقت الحالي .

وفي السياق، نفت الأجهزة الأمنية ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اضطربات في البحر في درنة وطمئنت المواطنين بعدم وجود اضطربات في البحر او أي ارتدادات مائية في الوادي .

من جانبها، أكدت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أنه لا صحة لما يشاع حول إرتفاع امواج البحر على ليبيا عامة ودرنة خاصة فارتفاع الأمواج طبيعى ولا يتعدى المترين على شواطئ الجبل الأخضر.

والأحد، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين ودمارا كبيرا في البنية التحتية.

وقال متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز، الثلاثاء، إن ضحايا الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب مناطق شرق البلاد “بلغ 5200 قتيل في مدينة درنة وحدها”.