طيران عمودي عسكري لدعم جهود البحث عن المفقودين في درنة

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أدخلت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مروحيات عسكرية لدعم جهود البحث عن المفقودين جراء سيول درنة الكارثية.

وحلقت في سماء درنة مروحيات عسكرية بحثًا عن المفقودين والضحايا، حيث تواصل الوحدات العسكرية وفرق الإنقاذ في عمليات البحث وانتشال الجثث.

وتسببت العاصفة “دانيال” في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا. وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما مدن الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام، لكن ما حصل في درنة كان كارثيًا ومأساويًا، وذلك بعد انهيار سدود وادي درنة، ما أدى إلى جرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.

وتشير التوقعات إلى نحو أكثر من ألفي قتيل سقطوا في درنة وحدها. قال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ إحصاء نحو 2300 من قتلى السيول في درنة حتى الان وأكثر من 5000 مفقود.

وأضاف الجهاز، أن فرق الطوارئ تتوالى تباعًا للوصول إلى مدينة درنة وغيرها من المدن المتضررة من السيول الناتجة عن العاصفة “دانيال”. وتسببت العاصفة “دانيال” في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا.

وأرسلت القوات المسلحة طائرات العسكرية مُحمّلة بالمساعدات عبر الجسر الجوي من بنغازي إلى مرتوبة.