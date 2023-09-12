السفارة الأمريكية: نتواصل مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتوجيه المساعدة للأماكن المتضررة

ليبيا – أفادت السفارة الأمريكية بأنها تتابع الوضع عن كثب وعلى اطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معا على استجابة طارئة بسبب عاصفة دانيال.

السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت:”قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم”.

وجاء في تغريدة السفارة: “نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها”.