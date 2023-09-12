“السيسي” يقدم التعازي لـ”المنفي” ويؤكد تضامن مصر الكامل مع ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي، شدد خلال الاتصال على أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، ومتقدماً بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة، مثمناً في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ووصل اليوم الثلاثاء، وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول بالمنطقة الشرقية.

Trending الرئيس المصري يعزي الليبيين في ضحايا إعصار دانيال ويوجه بإرسال مساعدات فورية

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، إن الزيارة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي.

وأشارت إلى أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات.