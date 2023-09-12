بزازه: تمكنا من تحويل خدمة الرسائل النصية إلى “شات”

الوطن|متابعات

قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القطاع بوزارة الاتصالات محمد بزازه، إن الوزارة فقدت الاتصال بكافة الفرق التابعة لها في مدينة درنة نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت المدينة.

وأوضح بزازه أن السيول تسببت في سقوط معظم أبراج الاتصالات، وانقطاع الألياف والكوابل البصرية لشبكة الاتصالات، لافتًا إلى انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على الحصول على إحصائيات دقيقة للأضرار حتى الآن.

وتابع أن فرق الصيانة تمكنت من من تشغيل جزئي لخدمة “4G” لشركة المدار، وتم تحويل خدمة الرسائل النصية إلى “شات”، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين وغرف الطوارئ.

وذكر بزازه أن العمل جاري من قبل وزارة الاتصالات وفرق الصيانة لاستعادة المكالمات الصوتية، منوهًا أنه سيتم تركيب عدد من محطات الاتصال بالأقمار الصناعية” v-sat” في أماكن تجمعات المواطنين وفرق الإنقاذ والمستشفيات.

وأوضح أن عودة الاتصالات داخل المدينة تحتاج لوقت وتقييم كامل للأضرار، ومن الصعب تحديد حجم الأضرار أو تحديد موعد لاستقرار الاتصالات في المدينة.