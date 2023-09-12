الهلال الأحمر يفتح حساب لتلقي التبرعات لصالح متضرري الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فتح حساب لتلقي التبرعات لصالح الأسر المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدنا في المنطقة الشرقية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي “إلى كل المتبرعين ومن لدية القدرة والرغبة في مد يد العون لتقديم المساعدات للأسر المتضررة يمكنكم مباشرة التبرع” عبر حساب خاص بجمعية الهلال الأحمر الليبي .

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الليبية إلى أن الحساب الذي سيتم عليه استقبال التبرعات بمصرف التجارة والتنمية الرئيسي باسم صندوق التبرعات لأمانة الهلال الأحمر رقم 0011-775006-001.