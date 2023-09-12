عميد بلدية توكرة يطالب بتوفير مضخات شفط بشكل عاجل لتخفيف منسوب المياه في وادي زازا

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طالب عميد بلدية توكرة، محمود سليمان، اليوم الثلاثاء، الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند سد وادي “زازا”.

وقال عميد البلدية، إن هذه المطالبة تأتي من باب الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء مستقبلًا.

وأكد، أن الوضع في وادي زازا لازال مستقرًا ولم ترد إليهم أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي مناطق برسس والمبني شرقي بنغازي.

وأظهر، مقطع فيديو نشرته بلدية توكرة، أمس الإثنين، ارتفاع منسوب المياه في سد وادي زازا نتيجة الأمطار الغزيرة التي أحدثتها العاصفة “دانيال”.