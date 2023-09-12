بالفيديو.. عميد بلدية توكرة يحذر من انهيار سد وادي زازا “جازا”

حذر عميد بلدية توكرة محمود الشريمة في تصريحات لتلفزيون المسار من انهيار سد جازا وتكرار مأساة انهيار وادي درنة مطالبًا الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند السد .

وقال عميد البلدية، إن هذه المطالبة تأتي من باب الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء مستقبلًا.

وأكد عميد بلدية توكرة محمود الشريمة، وجود عطل بمضخات المياه في سد وادي جازا، محذرًا من وقوع كارثة في مناطق برسس – المبني – بوجرار .

وأكد، أن الوضع في وادي زازا لازال مستقرًا ولم ترد إليهم أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي مناطق برسس والمبني شرقي بنغازي.

نشر تلفزيون المسار مقطع فيديو مصور وحديث لسد وادي جازة الواقع قرب برسس شرق بنغازي.

ويوم أمس، أفادت وسائل اعلام أن الأمطار والسيول غمرت منطقة برسس بالكامل، ما أدى إلى وفاة وفقدان عشرات العائلات قبل أن تأتي قوات من الجيش والشرطة، لنقل العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في ضواحي مدينة بنغازي وغيرها من المدن الآمنة.

وبرسس منطقة زراعية، والتربة طينية، ما تسبب بأعاقة الحركة لإنقاذ العائلات، وتسجيل خسائر في الممتلكات العامة والخاصة هناك، ونشر عدد من مستخدمي منصة إكس، صور تظهر حجم الدمار الذي لحق ببرسس والخسائر الناجمة عن السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ صباح اليوم.