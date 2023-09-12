المستشار صالح: نثمّن تضامن الشعب الليبي العظيم مع بعضه في المحنة التي تمر بها البلاد

ليبيا – ثمن رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” دور القوات المسلحة ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الليبي ، وما تقوم به الحكومة ولجان الطوارئ وكل مؤسسات الوطن والشعب الليبي العظيم الذي تضامن مع بعضه من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها في المحنة التي تمر بها البلاد.

المستشار صالح أكد في بيان له على تواصلهم مع الرئاسة المصرية الذين أكدوا تضامنهم مع الشعب الليبي وبأنهم سوف يقدمون الدعم المطلوب وفرق الإنقاذ عبر جسر جوي لنقل المساعدات اللازمة، مقدماً تعازيه لأبناء الشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدد من المدن والمناطق الليبية .