مصر تسير جسراً جوياً إلى مدن شرق ليبيا

وصل اليوم الثلاثاء، وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول بالمنطقة الشرقية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، إن الزيارة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستى.

وأشارت إلى أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات.

وجاء في البيان: “بدأ الجسر الجوي بإيفاد 3 طائرة عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين”.

وأكدت القوات المسلحة المصرية على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء الليبيين فى هذه الظروف الصعبة، وأنها تتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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