البرلمان يدعو الحكومة الليبية لمواجهة “كارثة دانيال” للتخفيف من وطأتها على المتضررين

دعا مجلس النواب، الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بجميع وزاراتها، بتسخير كافة إمكانياتها لمواجهة هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين.

جاء ذلك في بيان مجلس النواب رقم (08) لسنة 2023م بشأن الظروف الجوية الطارئة والكارثة الطبيعية التي عصفت بعدد من المدن والمناطق.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب- وهي متابعة مستمرة على مدار الساعة للأزمة- الحكومة الليبية لتقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل لهيئة رئاسة المجلس.

وقال مجلس النواب، إنه يتابع عن كثب تداعيات الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبهذا المصاب الجلل.

وتقدم مجلس النواب، في بيانه، بخالص تعازيه ومواساته القلبية لجميع أبناء الشعب الليبي وأسر الضحايا الذين فقدناهم خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من المدن والمناطق شرق ليبيا.

وكلفت هيئة رئاسة المجلس، اللجان الدائمة المعنية لمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات والأجهزة ذات العلاقة، بتذليل كافة الصعوبات لمواجهة هذا المصاب الجلل.