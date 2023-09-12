الخارجية المصرية تتابع أوضاع مواطنيها في ليبيا 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، متابعتها على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وتابع بيان خارجية مصر، أنه “تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بنغازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ”.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم “الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها”.

وختم البيان موضحًا أن الخارجية “تأسف لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا”، وتؤكد على “استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ”.