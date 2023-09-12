اسماء وفيات المصريين من ضحايا الإعصار بمدينة درنة الذين وصلوا الى مشرحة طبرق

القائمة الأولى من المصريين الذين وصلت جثامينهم إلى مشرحة طبرق من بين ١٤٥ جثمان تم التعرف عليهم على انهم مصريين حتى الآن، والتي أعلنت إدارة الأمن في طبرق عن ترحيل الجثامين إلى مصر .

وقالت إدارة أمن سواحل طبرق الليبية، يوم الثلاثاء، إن جثامين 145 مصريا من ضحايا الإعصار “دانيال” وصلت إلى مشرحة المدينة.

وأضافت إدارة أمن سواحل طبرق الليبية أن جميع الجثث تم ترحيلها إلى مصر.

جدير بالذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت الثلاثاء الحداد 3 أيام تضامنا مع ضحايا الزلزال في المغرب والعاصفة “دانيال” في ليبيا، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الكارثتين.

كما وجه رئيس مصر القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا يوم الأحد لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.