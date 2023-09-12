محجوب: الجيش الليبي يتحمل أعباء العاصفة “دانيال” بمدن الشرق

أكد المحلل السياسي، محمد محجوب، أن الجيش الليبي يتحمل أعباء الكارثة التي شهدتها مدن شرق ليبيا، بعد تعرضها للعاصفة “دانيال” مشيرا لفقد العديد من جنوده جراء هذه المحنة.

وقال المحجوب، في تغريدة عبر “إكس”: “هنا القوات المسلحة الليبية لحماية وإنقاذ المواطنين في درنة؛ شرق ليبيا، ثم يأتيك ناشت رأسه مربعة يتساءل ما دخل المشير حفتر في اجتماع الحكومة؟ ماذا؟”.

وأضاف “ألا تدري أيها النويشت بأن الجيش هو الذي يتحمّل أعباء هذه الكارثة وبنسبة 100% وأنه فقد العديد من جنوده جراء هذه المحنة؟ اصمت”.