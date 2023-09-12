طقس العرب: هكذا حدثت كارثة درنة (فيديو)

نشر موقع طقس العرب الذي حذّر مرارا من الكارثة التي تهدّد السواحل الشرقية لليبيا والذي نشر نشرات متعاقبة عن تطور الإعصار منذ تكوّنه، فيديو يوضح فيه مراحل حدوث كارثة درنة وقال في هذا السياق:

مع مرور الساعات تتضاعف أرقام ضحايا فيضان درنة، حيث وصل العدد الأخير المُعلن من قبل الجهات الرسمية إلى 5200 وفاة وقرابة 10,000 مفقود، مع توقعات بتضاعف هذه الأرقام خلال الساعات والأيام القادمة، في ظل اختفاء أحياءٍ بأكملها عن وجه الخريطة.

ووسط هذه الفاجعة، تزداد التساؤلات عن سبب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مدينة درنة، ولماذا كانت الكارثة في درنة أشد وأكبر من غيرها من المناطق؟ هذه التساؤلات نُجيب عليها في الفيديو المرفق: