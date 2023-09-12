بايدن يدلي بتصريحات حول ليبيا ويعلن عن مساعدات مالية طارئة

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات مالية طارئة لمساعدة ليبيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق في شرق البلاد وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقال بايدن: “قررنا إرسال أموال مخصصة للطوارئ إلى منظمات الإغاثة الليبية”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “تنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم الدعم”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أعلن أن سفارة الولايات المتحدة، أصدرت، الثلاثاء، إعلانا رسميا عن الاحتياجات الإنسانية وهو ما “سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا”.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن تنسق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن كيفية مساعدة جهود الإغاثة المستمرة، معبرة عن “تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا”.

وقال طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات في درنة وحدها تجاوز 5200 شخص.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن هناك حاجة كبيرة للأكياس البلاستيكية المخصصة لنقل الجثث، مؤكدا إرسال 1500 كيس للمناطق المنكوبة، بحسب ما نقل مراسل الحرة.

ويتوقّع أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود، وفق تصريحات صادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء.

وقال المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، للصحفيين في جنيف: “لا نملك أرقاما نهائية” لعدد القتلى حاليا، لكنه أوضح أن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”.