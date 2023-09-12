جمعة: حكومة الوحدة أرسلت فريقا إلى درنة لمتابعة الوضع الإنساني

قال وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة عادل جمعة إن فريقا حكوميا انتقل اليوم إلى مدينة درنة لمتابعة الوضع في المناطق المنكوبة.

وأضاف جمعة أن قوافل تابعة لشركتي الخدمات مصراتة وطرابلس وعددا من الفرق المتخصصة لعمليات الانقاذ جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة.

كما ذمر أن فرق شركتي الكهرباء والاتصالات انتقلت يوم أمس إلى المدينة مثنيا على مجهودها في التعامل مع الأوضاع الكارثية.

كما قال جمعة إن الحكومة تلقت العديد من رسائل التضامن والمساعدة من دول تونس ومصر والحزائر وتركيا والإمارات وقطر وإيطاليا.

وذكر الوزير أن الوضع العام حتى اللحظة يفيد بتوفر الغذاء وهناك سعي لتوفير المستلزمات بشكل أكبر في الساعات القادمة.