الرئيس الروسي يعزي ليبيا في ضحايا إعصار دانيال ويبدي استعداد بلاده لتقديم المساعدة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معرباً عن تعازيه بضحايا إعصار دانيال والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية مختلفة، مبدياً استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة.

وجاء في نص برقية التعزية ” سيادة الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا الصادقة بالضحايا والدمار الكبير، الذي خلفه الإعصار والفيضانات شمال شرق بلادكم، نعرب عن المواساة والدعم لذوي الضحايا، نشارك الشعب الليبي الصديق الألم والحزن، وبالطبع مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة “.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العديد من الاتصالات من رؤساء الدول للتعزية في ضحايا إعصار دانيال وعرض تقديم المساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة لضحايا الإعصار.

وكان من بين المتصلين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Trending رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا