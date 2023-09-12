الوطنية للنفط تشكل فرق متخصصة لمساعدة المتضررين من الإعصار

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طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل عاجلين الشركات واللجان التابعة لها بتشكيل فرق فنية متخصصة في مجال الكهرباء و الإتصالاتوالسباكة وإصلاح الأليات الثقيلة وتشغيلها والمهندسين القادرين على تقديم يد العون للمتضررين من الاعصار

وأضافت في بيان لها انه سيتم التنسيق مع رئيس لجنة الطواري محمد بن شتوان للمحافظة على وتيرة العمل بشكل طبيعي في الحقولوالمواني النفطية.

وذلك على أثر الإعصار الذي ضرب البلاد وبالتحديد المناطق الشرقية وخلف العديد من الخسائر البشرية والمادية ، وفى إطار الجهود المبدولة والمكثفة من المؤسسة الوطنية للنفط في سبيل تخفيف معاناة المواطنين المتضررين من نتائج هذا الإعصار .