المئات يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات

أدى المئات من الليبيين، الثلاثاء، وسط العاصمة طرابلس، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت عدة مدن ومناطق، شرقي البلاد.

وأقيمت الصلاة في ميدان الشهداء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال الشيخ الذي أم المصلين إن “المصيبة التي حلت ببلدنا، جعلت الأمة الليبية كلها تنتفض كالجسد الواحد من أجل تقديم المساعدات للمتضررين”.

وأضاف: “نقف في هذه اللحظة لصلاة الغائب عن شهدائنا، ونرسل رسالة لكل المناطق والمدن المتضررة في الشرق، بأننا معكم وأن مصابنا واحد وأن آلامنا واحدة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الدبيبة، عن تخصيص مبلغ 2 مليار دينار (446.4 مليون دولار)، لصالح صندوق إعمار مدينتيّ بنغازي ودرنة، لإعادة إعمار البلديات المنكوبة التي دمرتها السيول والأمطار، شرقي البلاد، وفق منصة “حكومتنا” (رسمية).

وكان رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الحسين سويدان، أكد، صباح اليوم، أن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة “انهارت بشكل كامل جراء الإعصار”، مشيرا إلى أن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ 300 مليون دينار (67 مليون دولار).

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وحتى عصر الثلاثاء، تسبب الإعصار في مصرع 5200 شخص في مدينة درنة وحدها، وفق تصريحات أدلى بها متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل.