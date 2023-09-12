أردوغان يعزي المنفي في ضحايا إعصار دانيال ويؤكد تضامن تركيا مع ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتعزيته في ضحايا إعصار دانيال.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الرئيس التركي أكد تضامن بلاده ووقوفها بجانب الأشقاء في دولة ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

كما أكد أردوغان، أن تركيا لن تدخر جهداً في دعم الليبيين وتقديم جميع أنواع الدعم، متقدماً للمنفي، والشعب الليبي بأسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن خالص تقديره للجمهورية التركية والشعب التركي للمساندة الصادقة، مثمناً الجهود الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة الأزمة، وتقديم الدعم من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ للمتضررين.

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