شاهد بالفيديو : الدبيبة ينفعل على مطلقي إشاعة منع فرق المنطقة الغربية من دخول درنة

أنفعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميدة، اليوم الثلاثاء على مطلقي إشاعة منع فرق المنطقة الغربية من دخول مدينة درنة .

وأشار الدبيبة الى دخول الفرق والكشافة والاليات الى مدينة درنة مشيرًا الى أنه كانت هناك مشاكل في تحديد طرق الدخول بسبب قفل الشوارع بسبب السيول .

وقال الدبيبة، إن الخلافات والانقسامات داخل البلاد يجب تجاوزها؛ لمساعدة المناطق المنكوبة.

وأضاف الدبيبة، أننا مستعدون لإرسال كافة المساعدات إلى المناطق المنكوبة شرقي البلاد، وذلك بعد الفيضانات التي ضربتها، وفق «العربية».

وأعلن الدبيبة، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.

وبشأن عدد ضحايا السيول التي تسبب فيها الإعصار دانيال، قال الدبيبة “لن نستعجل الإعلان عن أعداد الضحايا إلا بعد التأكد من المفقودين من قبل الجهات المختصة”.

وأبدى الدبيبة استعداد حكومته لإرسال كافة أنواع المساعدة إلى المناطق المنكوبة في ليبيا.

ووعد رئيس حكومة الوطنية بإجراء تحقيق حول التقصير الذي تحدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.

تصريحات الدبيبة تأتي في وقت يتوقّع أن ترتفع فيه حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء.