بالفيديو.. المسماري يحذر من خطر سد وادي القطارة على بنغازي ويدعو للإخلاء الفوري

حذر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة من ارتفاع منسوب المياه في وادي القطارة المتاخم لمدينة بنغازي، مضيفا أنه يحتوي حاليا على 5 ملايين مكعب من المياه، وهو منسوب لم يصل إليه الوادي في تاريخ ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم القيادة العامة أنه إذا لم يتم التفريغ من كمية المياه الموجودة بالسد ستكون كارثة على مدينة بنغازي أو المناطق الواقعة خلف الوادي الابيار وبومريم والمليطانية.

وحذرت “القيادة العامة” المواطنين القاطنين بهذه المناطق من خطر عمليات التفريغ، وتطالبهم بسرعة الإخلاء خوفا على أرواحهم.

ولفت الى أن سد وادي جازة يتم كذلك التخفيف من كميات المياه الموجودة به ورغم ذلك تغرق المنازل المحيطة.

وقال المسماري أن منطقة المخيلي انهارت بالكامل وتحتاج لفزعة حقيقية ونحتاج لتنسيق الوفود القادمة من المناطق الغربية والجنوبية والدول العربية وتوزيعها لتغطية أكبر مساحة ممكنة.