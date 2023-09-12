وفـاة 5 لاعبين جراء العاصفة في ليبيا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، مصرع عدد من اللاعبين جراء إعصار “دانيال” الذي ضرب عدة مناطق شرق ليبيا فجر الأحد، فيما ترددت أنباء عن اختفاء لاعب سادس وفقدان الاتصال به في الساعات الأخيرة الماضية.

ونشر الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” صورا لبعض اللاعبين الذين لقوا حتفهم في الإعصار معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين”.

وقال إن الرياضيين المتوفين هم “شاهين الجميل وصالح ساسي وشقيقه أيوب ساسي والحسين شلوف ومنذر صداقه”.

وكان شاهين الجميل من اللاعبين الموهبين في صفوف نادي التحدي حيث شغل مركز المهاجم وانضم للفريق حديثا هذا الموسم قادما من فريق دارنس أحد فرق الدوري الليبي الممتاز.

بينما كان يلعب الرباعي الحسين شلوف ومنذر صداقه وأيوب ساسي وشقيقه حارس المرمى صالح ساسي بصفوف نادي دارنس.

وترددت أنباء عن اختفاء لاعب نادي التحدي أويس السويح (23 عاما) وفقدان الاتصال به في الساعات الأخيرة الماضية.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة وخلف آلاف القتلى والمفقودين.