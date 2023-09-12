ليبيا الان

وزير الداخلية المالطي: إرسال فريق إنقاذ لتقديم الدعم الفوري اللازم للشرق الليبي

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن وزير الداخلية المالطي “بايرون كاميليري” عن إرسال فريق إنقاذ لتقديم الدعم الفوري اللازم لتعزيز الاستجابة للكارثة المدمرة التي ضربت مناطق الشرق الليبي.

وأوضح الوزير أن فريق الإنقاذ يتكون من 73 فردا منهم 31 من إدارة الحماية المدنية و 12 فردا من القوات المسلحة المالطية من بينهم طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 30 من طاقم للعبارة التي ستنقلهم إلى ليبيا وتعيدهم بحسب ما نشرته سفارة ليبيا لدى مالطا عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وقال ” كاميليري ” إن بلاده ستظل ملتزمة بالمساعدة والإنقاذ ليس فقط في بلدنا ولكن أيضًا مع الشعوب الأخرى.

الوسوم

وزير الداخلية المالطي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك