وزير الداخلية المالطي: إرسال فريق إنقاذ لتقديم الدعم الفوري اللازم للشرق الليبي

أعلن وزير الداخلية المالطي “بايرون كاميليري” عن إرسال فريق إنقاذ لتقديم الدعم الفوري اللازم لتعزيز الاستجابة للكارثة المدمرة التي ضربت مناطق الشرق الليبي.

وأوضح الوزير أن فريق الإنقاذ يتكون من 73 فردا منهم 31 من إدارة الحماية المدنية و 12 فردا من القوات المسلحة المالطية من بينهم طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 30 من طاقم للعبارة التي ستنقلهم إلى ليبيا وتعيدهم بحسب ما نشرته سفارة ليبيا لدى مالطا عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وقال ” كاميليري ” إن بلاده ستظل ملتزمة بالمساعدة والإنقاذ ليس فقط في بلدنا ولكن أيضًا مع الشعوب الأخرى.