شركات مصرية تعلن مجانية المكالمات الى ليبيا بدءا من اليوم

أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر إتاحة المكالمات مجانًا من وإلى ليبيا، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك للاطمئنان على الأهل والأصدقاء، عقب إعصار دانيال المدمر.

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد.

وقالت شركة فوافون: حرصًا من فودافون مصر على مساندة ودعم عملائنا للاطمئنان على سلامة ذويهم في ليبيا، سيتم إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال (مكالمات ورسائل) من وإلى ليبيا مجانًا ولمدة ثلاثة أيام بدءًا من 13/9/2023 الساعة 12 ظهرًا.

وأتاحت شركة اتصالات من e& المكالمات مجانًا لمدة أسبوع لطمئنة الأهل والأصحاب، قائلة: طمن أهلك وأصحابك وأنت في ليبيا.. اتصالات دايما معاك.

كما أعلنت شركة أورنج، إتاحة المكالمات من مصر إلى ليبيا والعكس، ابتداء من غدًا الأربعاء 13 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام.

وكانت آخر حصيلة للضحايا 5200 قتيل في مدينة درنة وحدها، التي أعلنتها سلطات الشرق في البلاد “مدينة منكوبة”، وفق تصريح متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، في وقت سابق الثلاثاء.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.