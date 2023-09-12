كارثة “درنة” محور اجتماع الرئاسي ومجلس الدولة

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، و”موسى الكوني” أمس الثلاثاء اجتماعا مع رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة”، تركز حول الكارثة التي حلت بمدينة درنة، والمناطق المتضررة الأخرى، جراء السيول والفيضانات التي اجتاحتها، وخلفت أعدادا كبيرة من الضحايا، والمفقودين والمصابين.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقع “فيسبوك” أكد الحاضرون خلال الاجتماع على تضامنهم التام مع أهلهم بمدينة درنة، وأبناء وطنهم بالشرق الليبي.

كما شددوا على ضرورة تظافر جهود الجهات الرسمية، والأهلية لتكثيف المساعي المحلية والدولية للمساهمة في التخفيف من وطأة الكارثة، لتجاوز المحنة.

ورحبوا بمساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بتسخير امكانياتها للمساهمة في عمليات الانقاذ وانتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين بالتعاون مع فرق إدارة الأزمة في ليبيا.

كما دعوا المجتمع الدولي بالاسراع في تقديم المزيد من المساعدات الفنية والتقنية التي تساهم في عمليات البحث والانقاذ .