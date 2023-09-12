كلنا مرعوبون.. أقارب ينتظرون معلومات عن أحبائهم في درنة

(CNN)– قال أقارب الأشخاص الذين عاشوا في مدينة درنة الليبية المدمرة لشبكة CNN، إنهم يشعرون بالرعب بعد مشاهدة مقاطع فيديو للفيضانات دون أي كلمة من أفراد أسرهم.

وقالت آية، وهي امرأة فلسطينية لديها أبناء عمومة في درنة، لشبكة CNN، إنها لم تتمكن من الوصول إليهم منذ حدوث الفيضانات.

وأضافت: “أنا قلقة حقا عليهم. لدي اثنان من أبناء عمومتي يعيشون في درنة. يبدو أن جميع الاتصالات معطلة ولا أعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة في هذه المرحلة. من المرعب جدًا مشاهدة مقاطع الفيديو القادمة من درنة”.

وقالت آية: “نحن جميعًا مرعوبون”.

وقال عماد ميلاد، أحد سكان طبرق، لشبكة CNN، إن ثمانية من أقاربه لقوا حتفهم في الفيضانات في درنة.

وتابع: “توفيت شقيقة زوجتي أريج وزوجها. عائلته بأكملها ماتت أيضًا. لقد رحل ما مجموعه ثمانية أشخاص. إنها كارثة. إنها كارثة”. وقال الثلاثاء: “نحن نصلي من أجل أشياء أفضل”.