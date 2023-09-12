قطر ترسل مستشفى ميداني ومساعدات طبية إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، أن طائرة على متنها مستشفى ميداني وحزمة مساعدات طبية، في طريقها إلى ليبيا.

وقال متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في إفادة إعلامية نشرتها الوزارة عبر منصة “إكس”، إن “أول طائرة حاملة على متنها مستشفى ميداني مقدم من صندوق قطر للتنمية، ستصل مساء اليوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي (شرق ليبيا)”.

وسيكون على متن الطائرة أيضا “مواد طبية وغذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة، والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة (شكلت بقرار من مجلس الوزراء القطري في 2008)”، وفق الأنصاري.

وفي السياق، تقدم رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتعازيه للمتضررين وضحايا السيول في ليبيا.

وأكد في منشور على منصة “إكس”، مساء الثلاثاء، وقوف قطر حكومة وشعبا مع الشعب الليبي في هذه المحنة.

وقال: “مصاب الأشقاء هو مصابنا نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.

وارتفعت، مساء الثلاثاء، حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.