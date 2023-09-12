شاهد.. المسماري يطمئن المواطنين بشأن الوضع في سد وادي القطارة

طمأن المتحدث باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري المواطنين بأن الوضع في سد وادي القطارة تحت السيطرة ولا خوف من انهياره.

وفيما يلي فيديو نشرته قناة المسار لتصريحات المسماري:

وفي وقت سابق، حذر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة من ارتفاع منسوب المياه في وادي القطارة المتاخم لمدينة بنغازي، مضيفا أنه يحتوي حاليا على 5 ملايين مكعب من المياه، وهو منسوب لم يصل إليه الوادي في تاريخ ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم القيادة العامة أنه إذا لم يتم التفريغ من كمية المياه الموجودة بالسد ستكون كارثة على مدينة بنغازي أو المناطق الواقعة خلف الوادي الابيار وبومريم والمليطانية.

ويوم الاثنين، أفادت تقارير صادرة عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب وبلدية بنغازي، بأن منسوب المياه بسد وادي القطارة جيد ولا يثير القلق، نافية الأنباء المتداولة عن امتلاء السد جراء السيول التي ضربت المنطقة الشرقية.