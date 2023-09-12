تونس: تسيير أولى المساعدات الجوية إلى شرق ليبيا

تونس 12 سبتمبر 2023 (وال)- أقلعت من قاعدة العوينة العسكرية بالعاصمة التونسية ليل الثلاثاء، أولى رحلات الجوية على متنها ثلاث أطباء مختصون في الإنقاذ وطب الكوارث، بالإضافة إلى معدات البحث والإنقاذ والإسعاف.

وقال وزير الصحة التونسية .د. على المرابط – في تصريحات صحفية – “ستقلع غد الأربعاء الرحلة الثانية على متنها الجزء الثاني من المعدات الدقيقة والمتطورة، وفريق طبي مكون من عدة اختصاصات في الجراحة والطب النفسي لمؤازرة الأشقاء في ليبيا”.

وأضاف المرابط أن هذه الرحلات الجوية تأتي بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتقديم الدعم والمؤازرة اللازميين لضحايا الإعصار دنيال الذي ضرب شرق ليبيا اليومين الماضيين. (وال – تونس)

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