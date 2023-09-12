الأمم المتحدة: نعمل على حشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه القلبية للسلطات الليبية وأقرباء الضحايا جراء إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العالم ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: “في هذا الوقت، قلوبنا مع آلاف الأشخاص المتضررين هناك في مجتمعاتهم نتضامن مع الجميع في ليبيا خلال هذا الوقت العصيب”.

ونقلا عن الهلال الأحمر الليبي، قال دوجاريك، إن إعصار دانيال أودى بحياة آلاف الأشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان آلاف آخرين.

وأشار إلى أن فريق الأمم المتحدة في ليبيا يقدم استجابة عملية للوضع، علاوة على ذلك، تعمل المنظمة العالمية على حشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين، وتعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين للحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية للسكان في المناطق المتضررة.

وأضاف المتحدث، أن الأمم المتحدة تنسق مع السلطات الليبية لتقييم الحاجات ودعم جهود الإغاثة المستمرة.

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