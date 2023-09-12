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“العبيدي” يناقش مع “قادربوه” الأوضاع المأساوية في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

التقى النائب الثاني ورئيس لجنة الأزمة المكلف بمتابعة الملف مع الحكومة عمر العبيدي برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اليومالثلاثاء بمقر الهيئة في طرابلس، لمناقشة  الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة الشرقية، نتيجة السيول والفيضانات التي سببها إعصاردانيالالذي اجتاح عددا من المدن بالشرق الليبي، مخلفا آلاف الضحايا ومسببا أضرارًا جسيمة للمباني والممتلكات.

وتناول اللقاء التأكيد على دور الهيئة في ممارسة دورها الرقابي للحكومة والجهات التنفيذية، وحثهم على تشكيل لجنة أزمة طوارئ تعمل علىمدار الساعة داخل الهيئة؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ودعم حكومي للمناطق المنكوبة.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى النائب الثاني تقرير الهيئة السنوي للعام 2022م، متضمنا أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها حيالالجهات الخاضعة لرقابتها، وبيان الإجراءات المتخذة ضد المخالفات والتجاوزات المكتشفة.

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الوطن الليبية

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