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رئيس فرنسا لـ”المنفي”: سنقدم مساعدات عاجلة للمتضررين من إعصار دانيال بشرق ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّر فيه عن تعازيه ومواساته لضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة والجبل الأخضر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الرئيس الفرنسي أكد خلال الاتصال أن فرنسا ستقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الإنسانية اللازمة للمتضررين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه الظروف العصيبة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بهذه الخطوة الكريمة من الجانب الفرنسي، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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