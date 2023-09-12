الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية

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عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن الإعصار الذي ضرب مدن ليبيا بالمنطقة الشرقية، لمناقشة تداعيات الأزمة ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي للمساهمة في تخفيض معاناة المواطنين المتضررين من كارثة الإعصار.

وأصدر المحافظ قراره بتشكيل فريق الاستجابة والطواريء من المصرف المركزي والقطاع المصرفي،‏ تنفيذاً لمخرجات هذا الاجتماع الطاريء، واستعرض المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المدى العاجل والقريب والمدى المتوسط.